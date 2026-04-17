Un accident rutier serios s-a produs pe DN 1C, în localitatea Seini, unde un microbuz școlar și un autoturism s-au ciocnit frontal.

Impactul a fost unul puternic, iar la fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de ambulanță, alături de alte forțe de intervenție. Din primele informații, există mai multe persoane implicate, însă starea victimelor nu a fost încă comunicată oficial.

Traficul în zonă este afectat, circulația desfășurându-se cu dificultate pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Revenim cu detalii pe măsură ce apar informații oficiale.