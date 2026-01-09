În urma încheierii procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” din Baia Mare, în data de 8 ianuarie 2026 au fost publicate rezultatele finale.

Candidatul declarat admis este Mădălina Cîmpean, care a obținut nota 9,56 în urma evaluării proiectului de management și a susținerii acestuia în fața comisiei de concurs.

Procedura de selecție a fost desfășurată în conformitate cu regulamentul aprobat prin dispoziția primarului municipiului Baia Mare, cu respectarea legislației aplicabile.

Mădălina Cîmpean, economist, a ocupat anterior funcția de manager interimar al unității medicale, începând cu luna iulie 2025.