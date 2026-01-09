Un cutremur slab a avut loc vineri, 9 ianuarie 2026, la ora 05:50:32 (ora României), în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter (ML) și s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri.

Potrivit datelor seismologice, intensitatea cutremurului a fost de gradul I, nefiind raportate pagube materiale sau victime. Cutremurul s-a resimțit în apropierea mai multor localități, fiind localizat la aproximativ 40 de kilometri vest de Focșani, 70 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 70 de kilometri nord de Buzău, 84 de kilometri est de Brașov, 89 de kilometri sud de Bacău și 91 de kilometri sud-vest de Bârlad.