Din cauza nivelului scăzut al apei brute din frontul de captare, Agenția Ulmeni VITAL S.A. va furniza apă potabilă la presiune redusă către utilizatorii din orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare.

Măsură este necesară pentru asigurarea furnizării apei potabile către utilizatorii din zona menționată și intră în vigoare începând cu data de 27.05.2026 între orele 15.00 – 20.00, pe o perioadă nedeterminată.

Programul de furnizare al apei potabile în orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare se va modifica în funcție de nivelul apei din frontul de captare.

Adresăm un apel insistent utilizatorilor să folosească apa doar în scopuri gospodăreşti şi de uz casnic şi să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi: irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curţilor, pavajelor sau umplerea piscinelor, bazinelor/ rezervoarelor de mare capacitate, astfel încât furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii serviciului.

Mulțumim pentru înțelegere și vă sfătuim să folosiți apa cu responsabilitate, evitați risipa, pentru a asigura o distribuție echitabilă și continuă!

Folosirea rațională a apei este o responsabilitate comună atât a furnizorului, cât și a utilizatorilor!

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la Dispeceratul VITAL S.A. la numerele de telefon: 0262 – 212 550, 0262 – 215 150 *1 *2, 0362 – 401 052* 3, 0372 – 753 660.