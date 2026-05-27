La Baia Mare s-a putut. La Sighetu Marmației s-a putut. În alte locuri din Maramureș, cultura, istoria și respectul pentru valorile care au ținut vie această țară încă mai au loc în spațiul public. Doar la Târgu Lăpuș nu se poate.

În aceste zile, Nicolae al României se află într-un turneu cultural prin Maramureș, aducând în fața oamenilor filmul „Maria, Inima României” și volumul „Bunicul meu, Regele Mihai”, o carte dedicată memoriei Regelui Mihai și scrisă chiar de către principe. Un demers decent, civilizat și profund necesar într-o vreme în care tinerii află mai multe despre scandaluri de pe internet decât despre istoria reală a acestei țări.

Caravana culturală a ales trei orașe din județ pentru a aduce aceste evenimente cât mai aproape de oameni. Luni, 25 mai, evenimentul a avut loc la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare. Marți, 26 mai 2026, evenimentul a continuat la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Ioan Mărturisitorul din Sighetu Marmației. Iar joi, 28 mai, trebuia să ajungă și la Târgu Lăpuș.

Locația inițială era Liceul Teoretic Petru Rareș. Un spațiu firesc pentru un astfel de eveniment. Un loc unde elevii puteau vedea un film despre Regina Maria, puteau asculta povești despre Regele Mihai și puteau înțelege că România nu înseamnă doar politică ieftină și circ electoral, ceea ce propune administrația condusă de Vlad Herman.

Doar că la Târgu Lăpuș, aparent, astfel de lucruri deranjează. Ieri, conducerea liceului i-a transmis coorganizatorului local, Claudiu Ungur, că evenimentul nu mai poate avea loc în incinta instituției. Și asta în condițiile în care exista un acord din partea Inspectoratului Școlar Județean pentru această colaborare. Mai mult decât atât, în celelalte localități vizitate, principele Nicolae a avut inclusiv întâlniri în instituții de învățământ și a făcut donații prin fundația sa pentru susținerea educației și a elevilor merituoși.

În alte părți se poate construi. La Târgu Lăpuș se închid uși.

E greu de înțeles ce anume poate speria atât de tare un film istoric și o carte despre Regele Mihai. Nu vorbim despre propagandă politică, nu vorbim despre campanii electorale și nici despre vreun spectacol ieftin. Vorbim despre cultură, memorie și identitate. Despre un eveniment care putea aduce elevilor și comunității o lecție de istorie vie.

Dar poate tocmai asta incomodează.

Poate că într-o societate în care valorile sunt împinse constant în margine, iar superficialul este ridicat la rang de performanță, orice tentativă de a vorbi despre demnitate, regalitate și istoria adevărată devine incomodă.

Din fericire, evenimentul nu a fost anulat. Au intervenit cei de la Conacul Vânătorului, care va găzdui până la urmă proiecția filmului și lansarea volumului „Bunicul meu, Regele Mihai”, în prezența Principelui Nicolae al României.

Evenimentul va avea loc joi, 28 mai, de la ora 12:45, la Conacul Vânătorului de pe Pietriș.

Pentru că, iată, atunci când instituțiile statului aleg să întoarcă spatele culturii, mai rămân oameni și locuri care încă înțeleg ce înseamnă respectul față de istorie și față de identitatea românească.