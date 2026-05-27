Meterologii anunţă instabilitate atmosferică şi intensificări ale vântului, până joi seară. Se vor înregistra rafale de vânt de până la 70 de kilometri de oră, dar şi cantităţi însemnate de ploi în interbale scurte.

INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 27 mai, ora 10 – 28 mai, ora 21. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de miercuri (27 mai) și în noaptea de miercuri spre joi în nord-vestul, nordul, estul și local centrul și sud-estul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală în general de 40…60 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

Joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse în regiunile sudice.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 27 mai, ora 12 – 27 mai, ora 23. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică. Zone afectate: Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei.

Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp.