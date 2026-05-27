Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, alături de Asociația Energia Mișcării și cu sprijinul voluntarilor Daco Spartani – STG Kids Baia Mare și STG Baia Mare, organizează luni, 1 iunie 2026, un eveniment special dedicat Zilei Copilului.

Activitățile se vor desfășura între orele 12:00 și 18:00, la Muzeul Satului, unde copiii și părinții sunt invitați să participe la o aventură plină de mișcare și distracție.

Programul include: tiroliană, trasee cu obstacole, SlackLine, Ninja Slacker, Slacker Treeclimber, tir cu arcul,

cățărat pe frânghie, mers în echilibru, târâș sub plasă și alte provocări recreative.

Intrarea în Muzeul Satului va fi gratuită pentru toți copiii. Pentru tiroliană se va percepe o donație minimă de 10 lei pentru două ture, iar restul activităților vor fi gratuite și pot fi repetate de participanți.

Organizatorii recomandă ca părinții să îi însoțească pe copii, în special pe cei cu vârsta sub 9 ani, și să îi sprijine pe parcursul activităților.

Evenimentul își propune să aducă împreună copiii și adulții într-un cadru sigur, în mijlocul naturii și al tradițiilor maramureșene, prin activități bazate pe mișcare, socializare și spirit de echipă.

Participanții sunt informați că, prin prezența la eveniment, își exprimă acordul pentru realizarea de fotografii și filmări ce pot fi publicate pe pagina de Facebook a organizatorilor.