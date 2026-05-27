Locuitorii din Copalnic Mănăștur sunt invitați să participe, în 29-30 mai la o amplă campanie de colectare a aparatelor electrice și electrocasnice, organizată de comuna Copalnic Mănăștur în parteneriat cu The Green Project.

Campania vizează colectarea unei game variate de echipamente: frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere, aragaze, calculatoare, electrocasnice mici și mari, becuri și baterii.

Vineri și sâmbătă (29-30 mai), între orele 09:00 și 16:00, mașini mobile vor circula circula prin comuna Copalnic Mănăștur și localitățile aparținătoare: Copalnic, Vad, Laşchia, Făureşti, Berinţa, Cărpiniş, Curtuiuşu Mic, Copalnic Deal, Preluca Nouă, Preluca Veche, Ruşor.

Cei care doresc ridicarea de la domiciliu se pot programa la 0744 781 781, 0800 444 800 sau online, pe platforma The Green Project.

Toți participanții intră automat într-o tombolă cu premii:1 X ȘLEFUITOR, 1 X AEROTERMĂ, 1 X APARAT DE VIDAT, 1 X BORMAȘINĂ. Tragerea la sorți va avea loc sămbătă, ora 16:00, în fața Primăriei.

Campania este susținută de OIREP Eco Positive, Garda de Mediu Maramureș, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, ADI Deșeuri Maramureș și Camera de Comerț și Industrie Maramureș.