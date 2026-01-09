Situația sectoarelor de drumuri naționale, actualizată la ora 11.40: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate sau cu trafic restricționat.

Situația stării de practicabilitate a părții carosabile:

• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – carosabil curat și umed;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – carosabil curat și umed;

• DN18 Petrova – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-1 cm;

• DN18 și DN17C – carosabil curat și umed;

• DN18 Pasul Prislop – carosabil curat și umed, zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-1 cm;

• DN18B Târgu Lăpuș – carosabil curat și umed;

• DN19 Huta Certeze – carosabil curat și umed,

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Două utilaje în acțiune pe DN1C, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare cu patru tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe DN18 – Pasul Gutâi cu șase tone de material antiderapant;

• Un utilaj în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu 14 tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe DN18B Târgu Lăpuș cu patru tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu 12 tone de material antiderapant;

• Un utilaj în acțiune pe DN18 și DN17C cu 10 tone de material antiderapant. S-a acționat și cu 700 kilograme de clorură de calciu;

• Două utilaje în acțiune pe DN18 – Pasul Prislop și Borșa cu șase tone de material antiderapant.

Total: 12 de utilaje în acțiune si 56 tone de material antiderapant, respectiv 700 kilograme clorură de calciu. Cer acoperit. Ninge slab în județ. Vântul prezintă intensificări temporare în zona înaltă de munte de până la 54km/h în Pasul Prislop, unde viscolește ninsoarea și spulberă zăpada. Pe DN18, în Pasul Prislop, între km158 și km181, vizibilitatea în trafic este redusă de ceață, sub 100 de metri.

• Se intervine cu utilaje și material antiderapant în pasurile montane și în zonele de deal.