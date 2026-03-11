În perioada 1–31 martie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în întreaga Eparhie se desfășoară o nouă ediție a Lunii pentru Viață, perioadă duhovnicească în care ne adunăm forțele, credința și dragostea pentru a spune, împreună, că viața fiecărui om este un dar neprețuit.

Sub coordonarea Sectorului Teologic Educațional, peste 90 de activități prind viață în toate protopopiatele eparhiei, în școli, asociații și comunități locale. Copii, tineri, profesori, preoți, voluntari și familii se întâlnesc în ateliere, cateheze, acțiuni filantropice, vizite la bolnavi, proiecte educaționale și evenimente culturale, toate unite de aceeași dorință: de a fi aproape de mamă și copil, înainte și după naștere.

Toate protopopiatele: Baia Mare, Satu Mare, Sighet, Lăpuș, Chioar, Vișeu, Carei și Oaș, alături de asociațiile de tineri ASCOR Baia Mare, ATOCEM, Inspectoratele Școlare din județele Maramureș și Satu Mare, instituții școlare și numeroși profesori, preoți și voluntari sunt implicați activ iar mesajul central al acestor inițiative este promovarea darului sacru al vieții, sprijinirea mamelor și copiilor, cultivarea responsabilității și a solidarității în comunitate.

În săptămâna a cincea din Postul Mare, marcată de Canonul cel Mare, de sărbătoarea Bunei Vestiri și Denia Acatistului Bunei Vestiri, va avea loc punctul culminant al Lunii pentru Viață, prin ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață, desfășurat sâmbătă, 28 martie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, începând cu ora 12:00 sub tema „Solidaritate pentru amândoi”, și va avea loc sub forma unei procesiuni în jurul Catedralei Episcopale, adaptând astfel evenimentul la specificul liturgic al perioadei.

Acesta va fi precedat de conferința cu tema „Viaţa – dar și provocare. Teme de etică și bioetică relevante pentru educarea tinerilor”, susținută de către Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Ediția din acest an evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății.

