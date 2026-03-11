Începând cu data de 11 martie și până la terminarea lucrărilor de șantier desfășurate pe strada Corbului din Sighetu Marmației, circulația autovehiculelor, utilajelor și a altor vehicule va fi restricționată zilnic între orele 08:00 și 18:00.

Accesul va fi permis doar pentru riverani si pentru situati de urgență, în limita posibilităților și cu respectarea indicațiilor personalului din șantier.

Participanții la trafic sunt rugați să folosească rutele ocolitoare și să evite circulația pe acest sector de drum în intervalul menționat, pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru a preveni eventuale incidente.