Artistul Zoltán Béla își prezintă publicului o amplă expoziție personală intitulată „Turning Point – Clipa suspendată”, care va fi vernisată joi, 12 martie, de la ora 17:00, la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Expoziția marchează 30 de ani de creație artistică (1996–2026) și propune o incursiune în evoluția stilistică a artistului, construită în straturi, asemenea unei veritabile arheologii vizuale. Publicul va putea descoperi lucrări care pornesc de la experimentele materiste realizate în perioada studiilor și ajung până la creațiile recente, realizate prin tehnica transferului.

Pictura lui Zoltán Béla traversează mai multe etape artistice distincte: de la fotorealism la realism metafizic, de la deconstructivism la ceea ce artistul definește drept „realism zen”, fiecare etapă reflectând o nouă perspectivă asupra imaginii, memoriei și spațiului interior.

Un motiv recurent în lucrările sale este Dealul Crucii, reper simbolic al orașului Baia Mare. În picturile artistului, acest loc devine un „munte interior”, un punct de orientare între amintirile copilăriei și experiențele prezentului.

Expoziția „Turning Point – Clipa suspendată” propune astfel o reflecție asupra memoriei, timpului și transformării, explorând modul în care locurile, experiențele și imaginile se așază în straturi și contribuie la construirea identității.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 13 martie – 26 aprilie, la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».