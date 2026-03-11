La data de 11 martie 2023 s-a mutat la Domnul Alexandru Mesian, păstor al Eparhia Greco-Catolică de Lugoj timp de aproape trei decenii, între anii 1995 și 2023.

Ierarhul s-a născut la 22 ianuarie 1937, în cartierul Ferneziu din Baia Mare, într-o familie numeroasă de muncitori, fiind al cincilea dintre cei opt copii. A urmat școala primară în localitatea natală, iar studiile liceale le-a absolvit la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare.

În anul 1957 a fost admis pentru studii teologice la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, însă a fost exmatriculat în același an, la dispoziția autorităților comuniste, din cauza provenienței sale dintr-o familie greco-catolică din Transilvania.

După efectuarea serviciului militar, din 1960 a lucrat ca tehnician la Întreprinderea Mecanică de Mașini și Utilaj Minier Baia Mare (IMMUM), unde a activat până în anul 1990. În paralel, a urmat în clandestinitate studiile teologice, în perioada în care Biserica Română Unită cu Roma era interzisă de regimul comunist.

La 8 mai 1965 a fost hirotonit preot greco-catolic de către episcopul Ioan Dragomir. Timp de ani de zile și-a exercitat slujirea în clandestinitate, celebrând Sfânta Liturghie chiar în propria cameră, fără ca familia sa să știe inițial că este preot.

Între anii 1965 și 1990 a desfășurat activități pastorale și de catehizare în secret, în Baia Mare, în Maramureșul istoric și în Țara Oașului, sprijinind comunitățile care au rămas fidele Bisericii Greco-Catolice în perioada persecuțiilor.

După căderea regimului comunist, la 21 ianuarie 1990 a participat la celebrarea primei Sfinte Liturghii greco-catolice publice la Baia Mare, după interzicerea Bisericii în 1948. În același an a fost numit vicar general al Episcopia Greco-Catolică de Maramureș.

În 1994 a fost numit episcop coadjutor al Eparhiei Lugojului, iar consacrarea episcopală a avut loc la Blaj, la 8 septembrie 1994, prin punerea mâinilor mitropolitului Lucian Mureșan.

La 20 noiembrie 1995 a fost numit episcop diecezan al Lugojului, fiind întronizat la Lugoj în 5 mai 1996. De asemenea, a fost membru al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștine și al Comisiei Mixte de Dialog Teologic dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, inițiată de Papa Ioan Paul al II-lea.

Pentru a marca trei ani de la trecerea sa la Domnul, duminică, 15 martie 2026, în Duminica a III-a din Postul Mare, în Catedrala Coborârea Sfântului Spirit din Lugoj va fi celebrat un parastas în memoria episcopului Alexandru Mesian, cu binecuvântarea și participarea actualului episcop al Lugojului, Ioan Călin Bot.