Bisericile de lemn din Maramureș continuă să atragă atenția turiștilor și a specialiștilor, fiind considerate adevărate comori arhitecturale incluse în patrimoniul UNESCO. Cu influențe gotice și o tehnică de construcție remarcabilă, opt dintre aceste lăcașuri de cult au fost recunoscute la nivel mondial pentru valoarea lor istorică și artistică.

Un exemplu reprezentativ este biserica din Budești Josani, dedicată Sfântului Nicolae. Construită în anul 1643 din lemn de stejar, aceasta impresionează prin dimensiuni și prin obiectele de patrimoniu adăpostite în interior. Preotul Moldovan Gheorghe subliniază valoarea istorică a lăcașului, descriindu-l drept un spațiu care păstrează numeroase elemente de mare preț.

Zona oferă și o incursiune autentică în viața satului tradițional, peisajul văzut din turnul bisericii amintind de vremurile de odinioară. În plus, în interiorul bisericii se păstrează obiecte încărcate de legendă, precum o cămașă de zale și un coif despre care se spune că ar fi aparținut haiducului Pintea Viteazul.

În perioada sărbătorilor, tot mai mulți turiști aleg să viziteze aceste monumente, combinând experiența culturală cu activități în aer liber. Traseele din zonă, potrivite pentru drumeții sau plimbări cu bicicleta, oferă ocazia ideală de a descoperi frumusețea naturală a Maramureșului și tradițiile bine păstrate.

Cele opt biserici de lemn incluse în patrimoniul mondial rămân un simbol al măiestriei meșterilor locali și o atracție importantă pentru turismul cultural din România.