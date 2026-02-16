Loteria Română anunță că la tragerea Noroc Plus de duminică s-a înregistrat un câştig, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei, biletul norocos fiind jucat pe bilete.loto.ro.

În schimb, reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro), în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro).

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 34.439 de câştiguri în valoare totală de peste patru milioane de lei.

La Noroc este în joc un report de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro), iar la Super Noroc un report de peste 48.200 de lei.

La tragerea Joker, s-a înregistrat un câştig, la categoria a II-a, în valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Piteşti.

La categoria a III-a s-au înregistrat doua câştiguri în valoare de 79.698, 86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu-Mare şi Baia-Mare.

La tragerea Loto 6 din 49 de duminică, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri, în valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro şi pe Amparcat.ro.

La Loto 5 din 40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat bilete.loto.ro.