În perioada 7–8 mai, la Zalău, s-a desfășurat concursul de interpretare muzicală „Viva la Musica”, competiție la care elevii catedrei de vioară de la Colegiul de Arte din Baia Mare au obținut rezultate remarcabile.

La finalul concursului, tinerii muzicieni au fost recompensați cu mai multe premii:

Premiul I: Sabo Andrei – clasa a V-a, prof. Vălenaș Larisa

Premiul II: Brîndușe Elena – clasa a III-a, prof. Cristea Adrian, Steopan Ruth – clasa a VI-a, prof. Cristea Adrian

Premiul III: Oniga Maria – clasa a V-a, prof. Vălenaș Larisa, Sabo Alexandru – clasa a X-a, prof. Vălenaș Larisa

Mențiune: Cadar Dragoș – clasa a III-a, prof. Cristea Adrian

Reprezentanții instituției au transmis felicitări elevilor pentru performanțele obținute, precum și profesorilor coordonatori pentru implicarea și pregătirea acestora.

Totodată, mulțumiri speciale au fost adresate profesoarei corepetitor Grigorian Smaranda, pentru sprijinul acordat pe parcursul pregătirii și desfășurării competiției.