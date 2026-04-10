Performanță de excepție pentru sportul românesc! La doar 20 de ani, maramureșeanul Jacopo Hosciuc va deveni primul român din istorie care ia startul în celebra cursă moto de 24 de ore de la Le Mans, competiție de prestigiu ce deschide sezonul Campionatului Mondial de Anduranță (EWC).

Tânărul pilot va concura la clasa Superstock, pe o motocicletă Honda CBR 1000, reprezentând echipa franceză Slider Endurance. Din echipaj face parte și fostul pilot francez de Moto3, Lorenzo Fellon, ceea ce întărește și mai mult valoarea echipei din care face parte românul.

Jacopo Hosciuc nu este la prima performanță notabilă. În noiembrie anul trecut, pe circuitul de la Portimão, el a reușit să aducă României primul podium din istorie într-o etapă de Campionat Mondial MotoE, confirmându-și talentul și determinarea la cel mai înalt nivel.

Născut la Roma, din părinți originari din Sighetu Marmației, Jacopo a ales să concureze sub steagul României, devenind rapid unul dintre cei mai promițători piloți ai noii generații.

Pe lângă participarea completă în sezonul MotoE, sportivul a dominat și scena națională, câștigând cea mai populară competiție moto pe circuit din România – MotoRC.

Participarea sa la cursa de 24 de ore de la Le Mans marchează un moment istoric pentru motociclismul românesc și reconfirmă faptul că talentul din Maramureș poate ajunge pe cele mai mari scene ale lumii.