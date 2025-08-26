Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile marți, 26 august, între orele 8.00 și 13.00, în Satu Nou de Sus: str. Pietroasa, str. Lalelei, str. Garoafei, str.Bujorului, str. Florilor, str. Teiului, str.Iasomiei, str. Primăverii pentru lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.