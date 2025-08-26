La data de 25 august a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane, în localitatea Buciumi.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat de 36 de ani, care conducea o autoutilitară, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare intrând în balustrada unui pod și ulterior, căzând în albia râului Bârsău.

În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.