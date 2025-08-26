În perioada 18–24 august, polițiștii rutieri din judeţul Maramureş au desfășurat o acțiune amplă dedicată prevenirii abaterilor comise de pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice.

Astfel, zilnic, în perioada destinată acţiunii, poliţiştii au avut în vedere atât controlul respectării regulilor de circulaţie, cât şi informarea şi responsabilizarea participanţilor la trafic.

Pentru încălcări ale normelor rutiere, în această perioadă au fost aplicate 607 sancțiuni, dintre care 151 au fost aplicate pietonilor, 50 conducătorilor de trotinete și 406 au fost aplicate bicicliștilor.

Totodată, au fost efectuate 18 activități de educație rutieră, majoritatea destinate pietonilor și bicicliștilor.

Reamintim faptul că pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice continuă să fie cei mai vulnerabili participanți la trafic.

Lipsa unei protecții fizice adecvate, vizibilitatea redusă în trafic și infrastructura rutieră insuficient adaptată pentru deplasarea acestora îi expun unui risc crescut de accidente.

De asemenea, viteza redusă de deplasare și interacțiunea directă cu autovehiculele îi plasează într-o poziție de dezavantaj în caz de coliziune.

Acțiunea a avut ca scop principal diminuarea accidentelor grave în trafic în rândul celor mai vulnerabile categorii de participanți la trafic, cât și creșterea gradului de siguranță în comunitate.

