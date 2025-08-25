Asociația Culturală Sub Stejar în parteneriat cu Primăria Orașul Târgu Lăpuș, Casa de Cultură ”Vasile Grigore Latiș” Târgu Lăpuș și Asociația SUS pentru Tineret ne invită în perioada 26- august – 25 octombrie să descoperim creația unui artist de talie mondială. Lucrările sale au fost prezentate în numeroase muzee și galerii de prestigiu din lume, iar revenirea sa în orașul copilăriei aduce o încărcătură emoțională și culturală unică.

Sculptorul Mircea Roman, singurul artist român laureat cu Marele Premiu de Sculptură de la Osaka Triennale, vine „acasă” în Târgu Lăpuș cu o expoziție impresionantă.

Mircea Roman, considerat unul dintre cei mai importanți artiști plastici contemporani din România, a fost decorat de Președintele României cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer pentru rezultate remarcabile în promovarea culturii. Printre alte recunoașteri se numără Premiul pentru Sculptură al Uniunii Artiștilor Plastici, Premiul „Constantin Brâncoveanu”, precum și numeroase expoziții personale sau de grup în importante centre culturale europene.

Evenimentul marchează și deschiderea oficială a primului Centru Cultural-Educațional din Țara Lăpușului (Centrul de Creație START), un spațiu dedicat medierii intergeneraționale și pluridisciplinare a comunității maramureșene prin apel la artă, educație și cultură. O inițiativă a Asociației Culturale Sub Stejar care activează de peste patru ani în domeniul promovării culturii în Maramureș ducând arta acolo unde e cel mai mult nevoie de ea: în mijlocul comunității.

Vernisajul are loc pe 26 august, ora 18.00, la Centrul Cultural-Educational start. În 27 august, la ora 16.00, tinerii vor avea ocazia să îl cunoască pe Mircea Roman în cadrul unui atelier introductiv despre sculptură, despre parcurs profesional și reflecții personale, la Centrul Cultural – Educațional stART, Piața Eroilor, nr. 8, Târgu Lăpuș.