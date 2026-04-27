David Popovici confirmă din nou statutul său de lider al natației europene, după ce a cucerit a patra medalie de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni. După succesele din probele de 50 m liber, 200 m liber și ștafeta 4×100 m liber, campionul olimpic s-a impus categoric și în proba regină, 100 m liber.

În finală, Popovici nu a avut adversari, încheind cursa în 47,52 secunde, cel mai bun timp din Europa în acest sezon. Performanța vine după o pauză competițională de opt luni, luată în urma rezultatelor remarcabile obținute la Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025, și arată că revenirea sa este una spectaculoasă.

Pe locul al doilea s-a clasat Patrick Sebastian Dinu, cu 48,01 secunde, în timp ce podiumul a fost completat de Eric Ștefan Andrieș, care a terminat cursa în 49,58 secunde. Aproape de podium s-a situat și Mihai Gergely.

Seria de performanțe nu se oprește aici. Cu o zi înainte, Popovici a contribuit decisiv la victoria echipei CS Dinamo București în ștafeta 4×100 m liber. Înotând ultimul schimb, alături de Denis Laurean Popescu, Bruno Santos Dutra și Alessandro Petrișor Vlad, acesta a ajutat echipa să stabilească un nou record național, cu timpul de 3:18,19.

Dominarea clară a competiției confirmă nu doar forma excelentă a lui Popovici, ci și poziția sa de reper în natația europeană. Cu patru medalii de aur și un sezon început în forță, sportivul român transmite un mesaj clar: rămâne unul dintre principalii favoriți ai marilor competiții internaționale din perioada următoare.



Surse: Eurosport / Gazeta Sporturilor