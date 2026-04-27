Cantitatea de polen din aer atinge un nou vârf odată cu apropierea verii, iar pentru persoanele care suferă de rinită alergică, cunoscută și drept febra fânului, urmează una dintre cele mai dificile perioade ale anului.

Un raport recent publicat de The Lancet Countdown Europe atrage atenția asupra unui fenomen îngrijorător: sezonul polenului s-a prelungit cu până la două săptămâni comparativ cu anii ’90. Specialiștii pun această evoluție pe seama schimbărilor climatice, care favorizează perioade mai lungi de înflorire și o concentrație mai mare de alergeni în aer.

În lipsa unui tratament definitiv, controlul simptomelor rămâne esențial. Medicii recomandă măsuri simple, dar eficiente, precum igiena riguroasă a mâinilor după revenirea în locuință, evitarea contactului cu alergenii, inclusiv blana animalelor de companie și, în anumite situații, purtarea măștilor de protecție în aer liber. Pe lângă aceste măsuri, există și soluții medicamentoase, de la picături oftalmice și spray-uri nazale, până la antihistaminice administrate oral. În cazurile severe, când simptomele persistă sau se agravează, consultul la un medic alergolog devine necesar pentru stabilirea unui tratament adecvat.

Creșterea duratei sezonului alergiilor devine astfel un nou indicator al impactului schimbărilor climatice asupra sănătății publice, transformând o problemă sezonieră într-una tot mai greu de ignorat.



Surse: Lancet Countdown / Ministerul Sănătății / BBC / UCL News