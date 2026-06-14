Nicușor Dan l-a desemnat duminică dimineață pe Adrian Veșteea, președintele CJ Brașov din partea PNL, să formeze Guvernul, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Nicușor Dan a afirmat că Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, un preşedinte de consiliu judeţean de succes și ministru de succes.

Preșeidntle a mai spus că Veştea este o pesoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, iar exemplul folosit de el a fost Aeroportul din Braşov.

„Știu care sunt așteptările oamenilor și problemele cu care se confruntă. Vin după 30 de ani în Partidul Național Liberal”, a declarat Adrian Veștea de la Cotroceni, la scurt timp după anunțul lui Nicușor Dan.