Pe 21 iunie 2026, la ora 11:24, România va marca solstițiul de vară, fenomenul astronomic care dă startul oficial sezonului estival în emisfera nordică. Evenimentul aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an, Soarele atingând punctul maxim pe bolta cerească. După acest moment, durata zilelor va începe să scadă treptat, în timp ce nopțile vor deveni tot mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

De-a lungul timpului, solstițiul de vară a ocupat un loc important în tradițiile multor civilizații, fiind asociat cu simboluri ale luminii, prosperității și reînnoirii. În numeroase culturi, momentul a fost celebrat prin ceremonii și obiceiuri menite să marcheze apogeul puterii Soarelui și începutul unei perioade considerate favorabile pentru recolte și fertilitate.

Solstițiul de vară, fenomenul astronomic ce marchează începutul verii în emisfera nordică, are loc în fiecare an în jurul datei de 21 iunie. În 2026, acesta se va produce la ora 11:24, ora României, când Soarele va atinge cea mai înaltă poziție pe bolta cerească.

Evenimentul coincide cu cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an, perioada de lumină naturală atingând durata maximă. După acest moment, durata zilei începe să scadă treptat, în timp ce nopțile devin din ce în ce mai lungi. Acest proces continuă până la solstițiul de iarnă, care are loc în jurul datei de 21 decembrie și marchează punctul opus în ciclul anual al mișcării aparente a Soarelui.

În România, solstițiul de vară din 2026 va aduce cea mai lungă zi din an, cu aproximativ 15 ore și 32 de minute de lumină naturală. Fenomenul marchează perioada în care durata intervalului dintre răsărit și apus atinge valoarea maximă.

Totodată, Soarele va ajunge la cea mai mare altitudine pe cer pentru latitudinile țării noastre, ridicându-se la aproximativ 67°52′ deasupra orizontului. Această poziționare explică numărul ridicat de ore de lumină și intensitatea mai mare a radiației solare specifice începutului verii astronomice.