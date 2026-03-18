Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că Guvernul ar trebui să ia în calcul plafonarea prețurilor la combustibil, în contextul scumpirilor accelerate din ultimele zile. În mai multe benzinării din România, motorina premium a depășit 10 lei/litru, iar benzina se apropie de pragul de 9 lei.

„Eu aş fi luat în calcul plafonarea, începând din aprilie, dar nu sunt eu în măsură”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit Antena3 CNN. Acesta a explicat că impactul scumpirilor nu este doar bugetar, ci și economic și social.

„Categoric, dacă nu mai cumpără oamenii motorină, dacă transportatorii se opresc, dacă agricultura se opreşte, veniturile la buget scad şi mai mult. Aici nu e doar matematică treaba, e şi o chestiune psihologică, e vorba şi de efectele în economie pe termen lung, mai ales în agricultură.

De aceea cred că dacă trece combustibilul de 10 lei pe litru, constant, atunci trebuie o intervenţie. Când se va întâmpla, n-am cum să vă dau azi un răspuns, dar sunt convins că cei de la Finanţe şi Energie lucrează pe diferite variante”, a declarat Kelemen Hunor.

Discuția despre plafonare vine în contextul în care Ministerul Finanțelor a avertizat că o astfel de măsură ar putea genera pierderi de aproximativ 12 miliarde de lei lunar la buget. În același timp, presiunea economică crește, pe fondul scumpirii accelerate a carburanților.

În ultimele ore, mai multe lanțuri de benzinării au operat scumpiri de până la 10 bani pe litru, diferențele între stații fiind de 10–20 de bani.

Miercuri dimineață, prețurile au ajuns la peste 9,30 lei/litru pentru motorina standard, iar benzina costă peste 8,80 lei/litru. Tendința rămâne una clar ascendentă.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că decizia privind eventuale măsuri în criza carburanților aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

