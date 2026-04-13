Laura Cosoi a petrecut sărbătorile pascale din acest an într-un cadru de poveste, în Maramureș, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și cele patru fetițe ale lor. Vedeta, însărcinată în luna a șasea, a ales să îmbine tradițiile și momentele de familie în două etape distincte.

Actrița, de religie romano-catolică, a sărbătorit inițial Paștele Catolic acasă, unde a organizat o masă festivă la care au participat finii și prietenii apropiați. Atmosfera a fost una caldă, cu ouă ciocnite de copii și surprize pregătite de „iepuraș”.

Ulterior, de Paștele Ortodox, familia s-a retras în Maramureș, în casa lor tradițională de peste 100 de ani, restaurată și transformată într-un refugiu de vacanță. Aici, liniștea, natura și tradițiile locale au fost în prim-plan, iar cele patru fetițe s-au bucurat de libertate, aer curat și joacă în aer liber.

„Sărbătoarea Învierii ne aduce aminte de iertare, speranță, lumină în suflet și credință”, a transmis Laura Cosoi pe rețelele sociale, completând cu un alt mesaj despre importanța bunătății și a gesturilor făcute din inimă.

Un moment special al acestei vacanțe a fost prezența surorii sale, Alina Cosoi, alături de care întreaga familie a participat la slujba de Înviere și s-a bucurat de plimbări pe dealurile înverzite ale satului.

Maramureșul ocupă un loc aparte în viața familiei, fiind destinația preferată pentru reconectare cu natura și valorile simple. De altfel, Laura Cosoi și soțul ei și-au botezat copiii aici și au investit în mai multe proprietăți tradiționale din zonă.

În contextul în care familia se pregătește pentru venirea celui de-al cincilea copil, o fetiță, aceste locuri devin cu atât mai importante, oferind un cadru autentic pentru copilărie și dezvoltare, departe de agitația urbană.