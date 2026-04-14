Credincioșii sunt invitați să participe la novena (șirul de rugăciuni) dedicată unuia dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii, Sfântul Anton de Padova, sărbătorit anual în data de 13 iunie.

În pregătirea acestei sărbători, la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime” din Baia Mare se organizează novena Sfântului Anton, începând cu 14 aprilie, în fiecare zi de marți, imediat după Sfânta Liturghie celebrată de la ora 19:00.

Cine a fost Sfântul Anton de Padova

Sfântul Anton de Padova, preot și învățător al Bisericii, s-a născut în anul 1195, la Lisabona, într-o familie nobilă și profund credincioasă, primind la botez numele Fernando. La vârsta de 15 ani a intrat într-o mănăstire a canonicilor augustinieni, iar mai târziu a ales să urmeze viața franciscană, luând numele de Anton.

Dorind să devină misionar și martir, a plecat în Africa de Nord pentru a propovădui Evanghelia, însă o boală gravă l-a obligat să se întoarcă în Europa. În urma unei furtuni, a ajuns în Sicilia, iar ulterior s-a alăturat franciscanilor la Assisi, unde l-a întâlnit pe Sfântul Francisc.

Remarcabil prin darul predicării, Sfântul Anton a fost trimis să combată rătăcirile credinței în nordul Italiei, reușind să adune mulțimi impresionante prin cuvântul său profund și plin de har.

A trecut la cele veșnice la 13 iunie 1231, la doar 36 de ani. Datorită numeroaselor minuni și rugăciuni ascultate la mormântul său, a fost canonizat la scurt timp după moarte. În anul 1946, Papa Pius al XII-lea l-a declarat învățător al Bisericii.

Sărbătoarea Sfântului Anton coincide cu perioada înfloririi crinilor, simbol al curăției. În bisericile franciscane, aceste flori sunt binecuvântate în cinstea sa, iar altarul este împodobit cu crini în ziua de sărbătoare.