Vicepreședintele PNL, geamănul Alexandru Muraru, consideră că înfrângerea lui Viktor Orban și FIDESZ în Ungaria poate avea o serie de consecințe în România.

El afirmă, într-o postare pe Facebook, că o criză guvernamentală provocată de PSD, cu un eventual suport netransparent din partea președintelui Nicușor Dan și îndepărtarea premierului Ilie Bolojan poate accelera apariția unei mișcări politice comparabilă cu TISZA, construită în jurul PNL, alături de USR si alte formațiuni.

„În același timp, o criză guvernamentală provocată de PSD, cu un eventual suport netransparent al președintelui Nicușor Dan și cu îndepărtarea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan, poate genera un efect de tip «tsunami» cu consecințe politice devastatoare pentru PSD în ciclul electoral 2028–2030.

Un astfel de scenariu ar putea accelera apariția unei mișcări politice de anvergură, comparabilă cu TISZA, construită în jurul PNL, alături de USR si alte formațiuni politice si civice, pe un mesaj de schimbare radicală: eliminarea privilegiilor, corectarea nedreptăților sistemice și reforma profundă a statului.

În acest context, Ilie Bolojan ar putea capitaliza profilul de lider reformator, onest și autentic, capabil să coaguleze un val de nemulțumire publică și să structureze o alternativă politică solidă.

O astfel de dinamică ar presupune nu doar o competiție electorală, ci o tentativă de resetare a întregii paradigme politice, bazată pe mobilizare națională și pe un discurs de ruptură: «Acum sau niciodată», «Ajunge», «Așa nu se mai poate».” scrie vicele liberal Muraru.