Foștii colegi de echipă spun că Bud a muncit cel mai puțin și, prin trădare, primește cel mai mult.

În urma următoarelor abateri, colegii de partid l-au exclus din organizație:

1. trădare a echipei de consilieri locali PSD și a electoratului PSD la data de 11.12.2024, când prin încălcarea deciziei Biroului Permanent al PSD MM, prin care s-a stabilit că în toate UAT-urile de pe raza județului Maramureș unde candidatul PSD nu a câștigat funcția de primar, va fi susținut de către consilierii locali pentru funcția de viceprimar candidatul partidului pentru primărie, în cazul de față domnul Timbuș Mihai, președintele PSD Târgu Lăpuș.

Mai clar, deși în baza deciziei PSD MM amintite s-a încheiat un protocol scris cu organizația UDMR Tg. Lăpuș prin care consilierii UDMR să-i ofere susținere politică domnului Timbuș Mihai Cornel pentru ocuparea funcției de viceprimar al Orașului Târgu Lăpuș și o înțelegere cu organizația AUR, neconsfințită printr-un înscris, dar confirmată de atitudinea consilierului local Burzo Mihai solidară cu consilierii PSD și UDMR la data alegerii viceprimarului 11.12.2024, atunci cănd aceștia au părăsit sala de ședințe în momentul în care au văzut actul de trădare al domnului Bud Călin, care, sosind la ședința consiliului local cu întârziere, a ocupat un loc rezervat între consilierii și primarul PNL, iar la propunerea primarului PNL, a fost desemnat viceprimar cu 7 voturi PNL + 1 vot AUR + votul propriu PSD;

Conform adresei oficiale Nr. 3633 din 16.03.2026 emisă de Primăria Orașului Târgu Lăpuș (vezi foto), Bud ar încasa o indemnizație lunară de 15.525 (cincisprezece mii lei noi) sau o sută cincizeci și cinci de milioane vechi.

2. nesocotire a rezolutiei din data de 05.04.2026 adoptată în conferința orășenească la aceeași dată, prin care i s-a pus în vedere să-și înainteze demisia din funcția de viceprimar până la data de 08.04.2026, cu posibilitatea de a-și păstra calitatea de membru PSD și funcția de consilier local. Domnul Bud Călin și-a manifestat refuzul respectării rezoluției printr-o postare pe Facebook la data de 06.04.2026.

3. abateri disciplinare în formă continuată prin nerespectarea deciziilor echipei și atitudine publică contrară liniei politice a organizației, manifestată în beneficiul PNL Tg. Lăpuș, cu care ar avea o înțelegere și colaborare mascată.

Colegii acestuia au supus la vot propunerea de excludere a domnului Andrei Călin Bud. Excluderea s-a votat în unanimitate.

Bud Călin își mai poate prelungi agonia doar contestând hotărârea unanimă a colegilor care îl acuză de trădare.