Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „DIGITALIZAREA SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN MARAMUREȘ”, contract de finanțare nr. 1443/68/13.2/25.04.2024, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătății, Cod apel MS-732.

Valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 3.576.865,84 lei, din care valoarea totală eligibilă din PNRR este de 2.960.304,00 lei, iar 616.561,84 lei reprezintă valoarea TVA eligibilă din PNRR.

Proiectul a avut ca scop implementarea unui sistem informatic integrat și modernizarea infrastructurii IT și de comunicații a instituției, contribuind la creșterea eficienței operaționale, îmbunătățirea fluxurilor de lucru și dezvoltarea serviciilor digitale oferite.

Prin implementarea proiectului au fost realizate investiții în echipamente hardware, infrastructură de comunicații și soluții software necesare digitalizării activității Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș.

Date de contact

Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș

Tel.: +40 372 118 592

E-mail: secretariat@ambulantamaramures.ro

Website: https://www.ambulantamaramures.ro

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