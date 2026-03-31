Centrul Cultural Sighetu Marmației, împreună cu Primăria Municipiului Sighetu Marmației și Consiliul Local, organizează lansarea volumului „Troițele din județul Maramureș – Un tezaur de artă populară uitat”, semnat de Pamfil și Maria Bilțiu.

Evenimentul va avea loc vineri, 3 aprilie, de la ora 13:00, la sediul Centrului Cultural din Sighetu Marmației, pe strada Libertății nr. 24 A.

La lansare vor participa invitați speciali: prof. dr. Ioan Dorel Todea, prof. Ioan Ardelean Pruncu și preotul protopop drd. Ioan Dan Sidău. De asemenea, programul va include și un moment muzical religios susținut de prof. Ileana Matus.

Volumul aduce în prim-plan troițele din Maramureș, elemente valoroase ale patrimoniului spiritual și artistic tradițional, evidențiind importanța conservării acestora pentru generațiile viitoare.