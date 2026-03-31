În dimineața de luni, 30 martie, polițiștii din orașul Cavnic au desfășurat o activitate educativă împreună cu elevii Școlii Generale Nr. 2 din localitate.

Activitatea desfășurată de polițiști a avut ca scop conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație.

În cadrul activității, sub supravegherea atentă a polițiștilor, elevii au avut ocazia să participe activ la dirijarea traficului rutier. Elevii au intrat repede în rolurile polițiștilor, înțelegând cum se desfășoară această activitate, precum și rolul esențial pe care îl are un polițist în menținerea siguranței pe drumurile publice.

Polițiștii vor desfășura în continuare activități preventive alături de elevi, în scopul prevenirii accidentelor rutiere și creșterii gradului de siguranță rutieră.