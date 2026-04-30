Autoarea Elena Miholca revine în atenția cititorilor cu un nou volum de proză, intitulat „Planul ascuns al sorții”, o poveste de dragoste profundă, care explorează destinul, alegerile și legăturile invizibile dintre oameni.

Cartea marchează o nouă etapă în parcursul literar al autoarei, care a mai publicat anterior volumele „Bucățile inimii mele” și „Viața alături de Protagonistul Lui”, precum și volumul de versuri „Vise pe culmea muntelui”. De această dată, Elena Miholca propune cititorilor un roman construit pe experiență autentică și sensibilitate, conturat în jurul unor personaje cu care oricine se poate identifica.

„Planul ascuns al sorții” aduce în prim-plan o poveste emoționantă, în care iubirea, încercările vieții și puterea interioară se împletesc într-un fir narativ captivant. Scrierea este rezultatul unei maturizări literare, autoarea fiind deja cunoscută pentru stilul său sincer și introspectiv.

Potrivit prezentării semnate de Daniel Luca, romanul se remarcă prin naturalețea și autenticitatea trăirilor, oferind cititorilor o experiență emoțională intensă.

Volumul este publicat la Editura Castrum de Thymes și este disponibil pentru publicul larg.

Despre autoare:

Elena Miholca este o autoare contemporană care a debutat în lumea literară cu volume de versuri, continuând ulterior cu proză. Scrierile sale se remarcă prin sensibilitate, profunzime și o puternică ancorare în experiența personală.