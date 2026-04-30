Primăria Municipiului Baia Mare informează că, în urma rezultatului evaluării activității manageriale, contractul de management al lui Radu Macrinici, manager al Teatrului Municipal Baia Mare, va înceta în condițiile legii.

Evaluarea a fost realizată de comisia desemnată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar concluziile acesteia vor conduce la încetarea raportului contractual, în condițiile legii.

Procesul de evaluare a avut în vedere criterii profesionale, administrative și de performanță managerială, în concordanță cu obiectivele asumate prin contractul de management.

Funcția de manager al teatrului va fi scoasă în curând la concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.