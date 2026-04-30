În 29 aprilie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au intervenit în localitatea Cicârlău, pe D.N.1 C, pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, o femeie de 34 de ani, care conducea o autoutilitară din direcția Ilba către Bușag, nu s-ar fi asigurat suficient la efectuarea unui viraj la strânga și ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule, care s-ar fi aflat în depășirea autoutilitarei, condus de un bărbat de 34 de ani.

În urma impactului au rezultat pagube materiale, cât și rănirea conducătoarei auto de 34 de ani care a fost transportă la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.