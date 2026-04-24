Sâmbătă, 25 aprilie, la Colegiul de Arte din Baia Mare, va avea loc lansarea volumului „Povestea celor două nuci prietene: povești și povestiri pentru copii”, o carte ce aduce în prim-plan universul copilăriei și valorile esențiale ale educației.

Publicată la editura Actaeon Books din Baia Mare, cartea a prins viață datorită implicării și dedicării editoarei Daniela Sitar Tăut, directorul editurii, care va fi prezentă la eveniment.

Alături de autor se vor afla cadre didactice recunoscute pentru pasiunea și dăruirea lor în educație: prof. înv. primar Diana Tarta, prof. înv. primar Elena Pustai Codreanu, prof. Liliana Grumaz.

De asemenea, evenimentul va fi găzduit de Colegiul de Arte din Baia Mare, prin sprijinul directorului instituției, prof. Camelia Bogdan.

Volumul propune o incursiune sensibilă în lumea copilăriei, promovând valori precum empatia, respectul, prietenia și competiția sănătoasă.

Autorul transmite un mesaj puternic: viitorul aparține copiilor, iar accesul la educație, cultură și o dezvoltare armonioasă reprezintă fundamentul unei societăți mai bune.

Evenimentul se anunță a fi o întâlnire caldă, dedicată literaturii pentru copii și celor care cred în puterea educației de a schimba lumea.