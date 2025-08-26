Luni, 25 august, poliţiştii din Ulmeni şi cei ai Secţiei 3 Poliţie Rurală Fărcaşa, sprijiniţi de Grupa Canină din cadrul Serviciului Criminalistic au organizat şi executat o acţiune o acţiune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii de risc şi menţinerea unui climat optim de ordine publică.

Poliţiştii au legitimat 60 de persoane şi au verificat tot atâtea autoturisme.

Cu ocazia verificărilor efectuate în trafic au fost instituite 5 filtre rutiere în cadrul cărora poliţiştii au constatat unele nereguli. Astfel, pentru abaterile de la prevederile legale, poliţiştii au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.000 de lei.

De asemenea, poliţiştii au aplicat două sancţiuni complementare, respectiv au reţinut un certificat de înmatriculare şi un set de plăcuţe cu numere de înmatriculare.