Biserica catolică de rit latin celebrează astăzi solemnitatea Trupul şi Sângele Domnului sau Joia Verde. Sărbătoarea „Corpus Domini” a fost instituită de Biserică prin Sfântul Părinte Papa Urban al IV-lea, în anul 1264. Mai întâi ea a fost celebrată în Franţa, Germania, Ungaria şi Italia, iar din anul 1317 Papa Ioan al XXII-lea a extins-o la întreaga Biserică. Aceasta cade în joia de după Duminica Preasfintei Treimi.

Sărbătoarea de azi are un bogat conţinut liturgic, credincioșii fiind invitați mai mult ca oricând să cinstească prezența lui Cristos în Sfânta Împărtăşanie, dar este însoţită şi de elemente extraliturgice, specifică acestei sărbători fiind procesiunea în care ostia consacrată (Sfânta Împărtăşanie) este purtată într-un ostensor preţios pe străzile orașelor.

După moartea şi învierea sa glorioasă, înainte de a se înălţa la Tatăl, Isus ne-a mângâiat cu aceste cuvinte: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii” (Mt 28,20). Isus a rămas într-adevăr cu noi în multe moduri, dar Biserica ne invită azi să contemplăm mai ales prezenţa euharistică a lui Isus între noi.

Sărbătoarea comemorează instituirea Sfintei Euharistii la Cina cea de Taină și prezența reală a lui Isus Cristos în Taina Altarului. În multe comunități, această zi este marcată prin procesiuni publice fastuoase, în care credincioșii poartă ostia consacrată pe străzile orașului, ca o mărturisire a credinței