O zi extrem de solicitantă pentru salvatorii montani ai Salvamont Maramureș, structură aflată în subordinea Consiliului Județean Maramureș. Toate cele trei intervenții desfășurate miercuri, 3 iunie, s-au încheiat cu succes, datorită colaborării exemplare dintre instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență.
Prima intervenție a vizat un bărbat de 71 de ani, cunoscut cu afecțiuni medicale, care plecase la cules de ciuperci în zona Băița de Sub Codru și nu a mai putut fi contactat telefonic.
Operațiunea de căutare s-a desfășurat într-o zonă împădurită aflată la limita dintre județele Maramureș și Satu Mare și a implicat echipe ale Salvamont Maramureș, IPJ Maramureș, ISU Maramureș, Jandarmeriei Maramureș, Ocolului Silvic, voluntari și reprezentanți ai administrației locale.
După mai multe ore de căutări, bărbatul a fost localizat și recuperat în siguranță.
Cea de-a doua misiune a avut loc în Munții Maramureșului, în apropierea frontierei de stat.
Un cetățean ucrainean în vârstă de 28 de ani, care traversase ilegal frontiera prin zona montană, a fost găsit dezorientat și epuizat după mai multe zile petrecute în condiții dificile.
Acesta a fost localizat inițial de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poienile de Sub Munte și coborât la baza muntelui, unde a fost evaluat medical de salvamontiști. Deoarece nu necesita spitalizare, a fost preluat de autoritățile competente pentru continuarea procedurilor legale.
Cea mai dificilă intervenție a zilei a vizat un tânăr ucrainean de 25 de ani, găsit în stare gravă într-o zonă izolată din Munții Maramureșului.
Alerta a fost transmisă de la o stână din zonă, iar echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureș a ajuns rapid la victimă. Potrivit informațiilor obținute, tânărul fusese abandonat de grupul cu care călătorea și se afla într-un pârâu, în stare avansată de epuizare.
După acordarea primului ajutor, starea acestuia s-a agravat, fiind solicitat de urgență elicopterul SMURD de la Punctul Operațional Aeromedical Jibou.
Victima a fost stabilizată, preluată pe cale aeriană și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Baia Mare pentru îngrijiri de specialitate.
Trei persoane salvate, trei intervenții complexe și o nouă demonstrație de profesionalism din partea echipelor de salvare.
La misiuni au participat Salvamont Maramureș, Poliția, Jandarmeria, ISU, Poliția de Frontieră, echipajele aeromedicale SMURD, autoritățile locale și voluntari.
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