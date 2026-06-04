Mănăstirea greco-catolică „Sfânta Maria” din Baia Mare a dat startul înscrierilor pentru ediția din acest an a Taberei de Vară cu tema „Iubirea și bunătatea”, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani.

Tabăra se va desfășura în două serii:

6 – 9 iulie – pentru copiii cu vârste între 5 și 9 ani;

13 – 16 iulie – pentru copiii cu vârste între 10 și 13 ani.

Activitățile vor avea loc zilnic la Mănăstirea greco-catolică „Sfânta Maria” din Baia Mare (strada Plaiului nr. 29), programul fiind între 09:00 și 18:00.

Organizatorii anunță că taxa de participare este de 100 de lei pe zi, aceasta urmând să fie achitată la înscriere. Totodată, pentru familiile care înscriu doi frați, costul va fi achitat doar pentru unul dintre copii.

Tabăra își propune să ofere participanților zile pline de activități educative, recreative și spirituale, într-un cadru prietenos și sigur, având ca valori centrale iubirea, bunătatea și prietenia.

Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0743 737 131.