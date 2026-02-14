Europarlamentarul Dragoș Pâslaru a lansat un mesaj dur în mediul online, în care critică foști lideri politici pe care îi acuză de incompetență și risipă de fonduri publice, susținând în același timp agenda de reformă a premierului Ilie Bolojan.

Într-o postare amplă, Pâslaru descrie o categorie de politicieni care, deși ar fi lucrat toată viața la stat, ar fi dus un stil de viață luxos, cu avioane private, ceasuri scumpe și vacanțe exclusiviste. Fără a nominaliza persoane, el sugerează că o parte dintre acești politicieni ar ocupa încă funcții publice și ar critica actuala guvernare.

Critici la adresa guvernelor anterioare

Pâslaru susține că problemele economice actuale nu sunt rezultatul măsurilor recente, ci consecința politicilor adoptate de guvernele din trecut. Într-un ton ironic, el afirmă că „strategiile economice geniale” ale unor lideri anteriori ar fi dus România într-o situație dificilă.

Sprijin pentru Bolojan și reformele fiscale

Europarlamentarul își exprimă explicit susținerea pentru Ilie Bolojan, pe care îl descrie drept un administrator eficient, dispus să își riște capitalul politic pentru reforme. Potrivit lui Pâslaru, scăderea economică moderată apărută în contextul reducerii deficitului bugetar reprezintă o corecție necesară, nu un semn de colaps.

El argumentează că ajustările economice actuale ar putea contribui la schimbarea modelului de creștere, mutând accentul de la consum la investiții.

Argumente economice și apel la responsabilitate

Pentru a-și susține punctul de vedere, Pâslaru invocă pregătirea sa academică și afirmă că interpretările alarmiste privind evoluțiile economice ar fi fie rezultatul neînțelegerii, fie al oportunismului politic.

În final, acesta transmite un mesaj tranșant către criticii guvernului: dacă nu doresc să contribuie la reforme, „măcar să nu stea în calea celor care încearcă să repare dezastrul”.

Postarea are un ton puternic politic și se înscrie în dezbaterea tot mai intensă din jurul reformelor economice și al responsabilității pentru situația bugetară a României.