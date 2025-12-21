Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a semnat un decret prin care Ministerul Apărării trebuie să înceteze acorduri militare cu 11 țări, majoritatea membre NATO, inclusiv Germania, Marea Britanie, Polonia, România și Bulgaria. Ordinul a fost publicat pe portalul oficial al guvernului rus. Sunt vizate acorduri bilaterale de cooperare în domeniul apărării semnate între anii 1993 și 2002. Printre acestea se numără tratate cu Germania, Polonia, Norvegia, România, Danemarca, Regatul Unit, Olanda, Belgia, Croația și Cehia. Acordul militar româno-rus, semnat în 1994 de Ion Iliescu și Boris Elțîn, este inclus pe listă. Decizia reflectă o reducere amplă a cooperării militare a Rusiei cu statele occidentale. Măsura marchează o schimbare majoră în relațiile de apărare ale Moscovei cu NATO.