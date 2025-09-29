Duminică, 28 septembrie, în jurul orei 22.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident rutier, în localitatea Slătioara, soldat cu victimă.

Din verificările preliminare efectuate de polițiști la fața locului a reieșit că un bărbat din Strâmtura, care conducea o bicicletă, pe D.J. 186 dinspre localitatea Strâmtura înspre localitatea Glod, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă.

Bărbatul a necesitata îngrijiri medicale, astfel că a fost transportat la spital.

Polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, rezultând concentrația de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit doar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cerceterile efectuându-se pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Reamintim bicicliștilor că, în conformitate cu prevederile legale, le este interzis:

• să circule în timp ce se află sub influența băuturilor alcoolice, a produselor ori a substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

• să învețe să conducă bicicletele pe drumurile intens circulate;

• să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele piCioare pe pedale;

• să se țină de un vehiCul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;

• să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul.