Aproximativ 140 de jandarmi maramureșeni au acționat în acest sfârșit de săptămână pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, atât în localități, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane.

Potrivit datelor furnizate, jandarmii au desfășurat aproape 60 de misiuni de menținere și asigurare a ordinii publice. În cadrul acțiunilor, au fost legitimate aproximativ 70 de persoane, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 4.000 de lei.

Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru tulburarea liniștii publice, apelarea la mila publicului, deplasarea cu mijloace motorizate pe pajiști alpine, precum și conducerea autovehiculelor pe drumuri forestiere fără acordul ocolului silvic.

De asemenea, sâmbătă seara, jandarmii au intervenit pentru a aplana un scandal izbucnit între mai multe persoane pe Bulevardul Decebal din Baia Mare. În urma incidentului, au fost întocmite acte de sesizare pentru comiterea infracțiunii de loviri și alte violențe, documentele fiind înaintate organelor competente pentru continuarea cercetărilor.

Jandarmii anunță că vor rămâne în continuare la datorie pentru siguranța comunității.