În perioada 20–22 martie, băimărenii au demonstrat din nou că sunt o comunitate unită și generoasă. Colecta Națională de Paște, organizată de Asociația Banca Regională pentru Alimente Oradea, cu sprijinul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, prin personalul de specialitate din cadrul Serviciului Logistică Medicală Comunitară, și al Asociației Pirita Children, a transformat gesturile simple în sprijin real pentru cei aflați în nevoie.



Mulțumiri tuturor celor care ați donat alimente neperisabile în magazinele partenere. Fiecare produs a însemnat grijă, solidaritate și speranță pentru persoanele vulnerabile din comunitate. Datorită vouă, peste 150 de pachete consistente, vor face masa de Paște a băimărenilor în nevoie, mai bogată, iar sărbătorile mai luminoase

Alimentele colectate vor ajunge la: seniorii singuri, familii numeroase, mame singure, persoane fără venituri, beneficiari ai serviciilor de asistență medicală comunitară, voluntarii din comunitatea Pirită, implicați zilnic în activități de igienizare, întreținere și sprijin educațional în propria comunitate.