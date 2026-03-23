În perioada 7 aprilie – 12 decembrie 2026, trenurile internaționale Transilvania IR 146/687 și IR 143/686 Baia Mare – Viena și retur vor circula pe rută deviată, prin Budapesta Kelenföld, în loc de Budapesta Keleti.

Ca urmare a informării transmise de către administrația feroviară ungară MÁV-START, privind desfășurarea unor lucrări pe secțiunea Budapesta Kelenföld – Ferencváros, în perioada 7 aprilie – 12 decembrie 2026, trenurile internaționale Transilvania IR 146/687 și IR 143/686 Baia Mare – Viena și retur vor circula pe rută deviată, prin Budapesta Kelenföld, în loc de Budapesta Keleti, potrivit CFR Călători.

Pasagerii care au achiziționat cu anticipație biletele de călătorie și au ca stație de debarcare/ îmbarcare stația Budapesta Keleti vor putea folosi linia de metrou 4 între stațiile Budapesta Kelenföld – Budapesta Keleti și retur.

CFR Călători recomandă pasagerilor verificarea programului actualizat al trenurilor înainte de efectuarea călătoriei. Informații actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua MÁV pot fi consultate la adresa: https://www.mavcsoport.hu/.