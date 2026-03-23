Proiectul „Șezătoare în Postu’ Mare”, inițiat de Livia Neag Nistea, revine și în acest an cu ateliere dedicate copiilor și tinerilor dornici să descopere frumusețea meșteșugurilor tradiționale.

Evenimentul își propune să readucă în atenție valorile autentice și tradițiile populare, oferindu-le participanților ocazia de a învăța lucrul manual și de a înțelege importanța păstrării identității culturale.

Întâlnirile vor avea loc marți, 24 martie, și joi, 26 martie, între orele 14:00 și 16:00, la Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș. Sub îndrumarea meșterilor populari, copiii și tinerii vor descoperi tainele meșteșugurilor tradiționale și vor realiza obiecte lucrate manual, fiecare purtând o parte din istoria și tradiția locului.

Participarea la atelier este gratuită, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să ia parte la aceste întâlniri dedicate creativității și tradiției.