Pentru sporirea gradului de siguranță al cetățenilor și identificarea riscurilor potențial generatoare de situații de urgență, pe parcursul celui de-al III-lea trimestru al anului, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș au desfășurat acțiuni de îndrumare și control pe linia apărării împotriva incendiilor la unități administrativ-teritoriale, unități de învățământ, unități silvice, unități de comerț și alimentație publică, unități de turism, dar și unități sanitare cu paturi,

În intervalul menționat au fost controlate 222 de obiective. Pe timpul acțiunilor de verificare ale acestora, colegii noștri au constatat 1116 deficiențe pe linia apărării împotriva incendiilor, pentru care au fost aplicate 886 de avertismente și 229 de amenzi în cuantum de peste 465.000 de lei.

Pe timpul controalelor s-au verificat gradul de ocupare a spațiilor de cazare în vederea nedepășirii capacității de utilizatori, respectarea măsurilor cu rol de securitate la incendiu în ceea ce privește siguranța utilizatorilor, exploatarea instalațiilor cu rol de securitate la incendiu, menținerea practicabilă a căilor de evacuare în caz de incendiu la parametrii proiectați și exploatarea în siguranță a instalațiilor utilitare aferente construcțiilor respective. De asemenea, pe timpul activității de control, specialiștii Inspecției de Prevenire au desfășurat și acțiuni de informare preventivă privind riscurile iminente, în cazul nerespectării măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, principalele măsuri care trebuie luate pentru evitarea posibilelor situații de urgență generate de incendii, dar și modul de comportare ce trebuie adoptat în astfel de cazuri.

În cursul acestei săptămâni, în urma acțiunii de control desfășurată la un operator economic din municipiul Baia Mare, s-a constatat încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, fiind sancționat, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu amendă în valoare de 100.000 lei, precum și cu sancțiunea complementară de oprire a funcționării / utilizării construcției cu destinația de comerț (alimentație publică ).

Tot în săptămâna curentă, în contextual desfășurării evenimentului Sărbătoarea Castanelor, inspectorii de prevenire vor începe verificări pe linia apărării împotriva incendiilor la amenajările temporare în aer liber și operatorii economici care prestează servicii în cadrul acestui eveniment. Cu scopul prevenirii situațiilor de urgență, se va acorda o atenție deosebită exploatării instalațiilor și mijloacelor de preparare a hranei, conform reglementărilor tehnice specifice; dotării cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; menținerii libere a căilor de acces și intervenție; măsurilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis, precum și alte măsuri specifice.

Reamintim faptul că prevenirea situațiilor de urgență reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale instituției noastre, aspect realizat atât prin intermediul activităților de informare preventivă, cât și prin intermediul acțiunilor de control. Astfel, activitatea inspectorilor de prevenire are un caracter permanent, iar aceste activități se desfășoară continuu, la numeroase categorii de obiective.

Accesați noua variantă a Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență – fiipregatit.ro sau descărcați aplicația de mobil DSU, care oferă informații extrem de utile despre prevenirea sau modul de reacție în cazul producerii unor situații de urgență și este disponibilă gratuit din App Store și Google Play.