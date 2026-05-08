Recent, în biserica „Sfântul Anton” din Baia Mare, a avut loc întâlnirea grupurilor Reuniunii Mariane din Baia Mare, cu tema anuală: „Chemarea prietenească la înțelepciune: «Vor privi la Acela pe care L-au împuns»” (Zaharia 12,10).

Întâlnirea a reunit marianiste și credincioși din Baia Mare și din Protopopiatul Ciscarpatin de Satu Mare, într-o atmosferă de rugăciune și comuniune.

Programul a cuprins Rozariul, cuvântul de bun venit al pr. dr. Florin Marușciac, reflecția spirituală a d-nei Iacob Livia, meditația oferită de d-na preoteasă Erika Șimon și cateheza susținută de pr. prot. Emil Gîrboan cu tema: „Chemarea la credință: începutul înțelepciunii”.

Momentul central a fost Sfânta Liturghie, în cadrul căreia părintele protopop Kornel Șimon a rostit cuvântul de învățătură.



Se aduc mulțumiri preoților prezenți: pr. prot. Kornel Șimon, pr. dr. Florin Marușciac, pr. Ioan Fîrte, pr. dr. Mircea Manu și pr. Simion Mesaroș, precum și tuturor celor implicați în organizare, în special comitetului coordonat de d-na Mirela Coman, președinte eparhial al Reuniunii Mariane.